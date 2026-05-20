Trenta aziende spolpate e portate al crac | sgominata associazione a delinquere

Una rete di trenta aziende situate tra le province di Treviso, Venezia, Padova, Udine, Milano e Lucca è stata coinvolta in un’operazione che ha portato al loro fallimento. Le indagini hanno accertato che un’associazione a delinquere avrebbe agito per svuotare le imprese dei propri beni, portandole alla crisi e all’insolvenza. Le autorità hanno sgominato questa organizzazione, che avrebbe messo in atto un sistema di pratiche illecite atte a danneggiare gli interessi dei creditori.

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