Trenta aziende spolpate e portate al crac | sgominata associazione a delinquere
Una rete di trenta aziende situate tra le province di Treviso, Venezia, Padova, Udine, Milano e Lucca è stata coinvolta in un’operazione che ha portato al loro fallimento. Le indagini hanno accertato che un’associazione a delinquere avrebbe agito per svuotare le imprese dei propri beni, portandole alla crisi e all’insolvenza. Le autorità hanno sgominato questa organizzazione, che avrebbe messo in atto un sistema di pratiche illecite atte a danneggiare gli interessi dei creditori.
Avrebbero "spolpato", portandole al fallimento e svuotandole dei beni per evitare di metterli a disposizione dei debitori, ben 30 aziende in crisi con sedi nelle province di Treviso, Venezia, Padova, Udine, Milano e Lucca. Sono dodici gli indagati a vario titolo per bancarotta fraudolenta. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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