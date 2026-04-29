Associazione a delinquere per truffe agli anziani sgominata banda | 5 arresti i colpi tra Livorno e Roma

Una banda dedita a truffe agli anziani è stata smantellata con cinque persone arrestate. La gang utilizzava uno schema ricorrente: telefonate in cui si fingeva di essere un parente in difficoltà dopo un incidente, chiedendo denaro o gioielli da consegnare rapidamente. Le operazioni si sono svolte tra le zone di Livorno e Roma, con le forze dell’ordine che hanno intercettato e fermato i sospetti.

Il copione era sempre lo stesso: una telefonata con la scusa di un incidente, l’allarme per un parente nei guai e la richiesta urgente di denaro o gioielli da consegnare subito. Così, con il metodo del “finto nipote” o del “falso carabiniere”, un gruppo composto da dodici persone avrebbe messo a.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Roma: truffe ed estorsioni ad anziani tra l Capitale e Livorno, cinque arrestiCinque uomini, provenienti dalla provincia di Napoli e di età compresa tra i 29 e i 73 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo... Bancomat nel mirino, sgominata banda: cinque arresti e altri colpi sospettiAvellino - Operazione dei carabinieri in Irpinia dopo mesi di indagini tra videosorveglianza e intercettazioni: emergono collegamenti con assalti... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Squadra Mobile esegue misura cautelare in carcere nei confronti di un italiano 48enne responsabile del reato di associazione a delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacente - Questura di Parma | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Cassazione annulla condanna per associazione a delinquere per droga, nuovo giudizio in Appello a Catanzaro; Lyconet: azione legale per truffa e associazione a delinquere; Firenze: la Polizia di Stato esegue 21 misure cautelari per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Difesa, assolvete i ‘guerrieri’ No Vax da associazione per delinquere(ANSA) – TORINO, 27 APR – Assolvere i sedicenti guerrieri No Vax non solo perché l’accusa di associazione a delinquere non sussiste, ma anche perché per giudicare bisogna tener conto del contesto ... espansionetv.it No Vax, difesa chiede l'assoluzione: Non fu associazione a delinquere, ma solo protestaRichiedere l'assoluzione per i cosiddetti guerrieri No Vax è una scelta che non poggia solo sulla convinzione che l'associazione a delinquere non sussista, ma anche sulla necessità di contestualiz ... torinoggi.it Associazione "Cuore di Donna" - facebook.com facebook Ero un giovane Volontario della Croce Rossa Italiana quando l’applicazione del lavoro di pubblica utilità in sostituzione delle pene detentive di breve durata muoveva i primissimi passi nella nostra Associazione. La collaborazione tra la Croce Rossa Italiana e x.com