Cesena ospita il Biodiversy Fest | al museo dell' ecologia tre appuntamenti dedicati a benessere scienza e natura

A maggio, nella zona di Cesena, si svolgerà il Biodiversy Fest 2026, un evento dedicato alla biodiversità e al rapporto tra uomo, natura e comunità. Tre incontri si terranno presso il museo dell'ecologia e saranno focalizzati su temi legati al benessere, alla scienza e alla natura. Il festival, che si svolge in tutta la regione, si propone di coinvolgere il pubblico attraverso attività e iniziative all'aperto.

La biodiversità come chiave per ripensare il rapporto tra uomo, ambiente e comunità: nasce da questa consapevolezza il “BiodiversyFest 2026 – Biodiversità in Festa", il festival diffuso che nel mese di maggio trasformerà la Romagna in un grande laboratorio a cielo aperto. Tra i protagonisti di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Ecco il Biodiversy Fest, la Romagna festeggia la vita sul Pianeta: a Cesena tanti eventi e approfondimentiIn un tempo in cui la crisi climatica e la perdita di biodiversità impongono un cambio di paradigma, la Romagna risponde con un progetto che unisce... Aggiornamenti e dibattiti Ecco il Biodiversy Fest, la Romagna festeggia la vita sul Pianeta: a Cesena tanti eventi e approfondimentiCesena è tra i territori protagonisti di Biodiversy Fest 2026: tra gli appuntamenti più attesi, il fine settimana a Villa Silvia Carducci con ‘Primavera della Biodiversità – Natura, Scienza e Arte’ ... cesenatoday.it Cesena, Villa Silvia Carducci protagonista del BiodiversyFest 2026Cesena è tra i territori protagonisti di BiodiversyFest 2026: tra gli appuntamenti più attesi, il fine settimana a Villa Silvia Carducci con ... corriereromagna.it