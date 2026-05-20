Narvaez cala il tris al Giro Eulalio in maglia rosa anche dopo 11^ tappa
Jhonatan Narvaez ha vinto la sua terza tappa al Giro d’Italia, dopo aver già trionfato a Cosenza e Fermo. La 11ª frazione si è conclusa con Narvaez che ha mantenuto la leadership, rafforzando la sua posizione in classifica generale. La corsa si è svolta tra Chiavari e soluzioni di montagna, con Narvaez che ha conquistato la vittoria in volata. Eulalio si è mantenuto in maglia rosa anche dopo questa tappa, rimanendo in testa alla classifica complessiva.
CHIAVARI - Jhonatan Narvaez cala il tris. Dopo i successi di Cosenza e Fermo, il campione nazionale ecuadoriano dell'Uae Team Emirates-XRG vince la volata a due contro lo spagnolo Enric Mas (Movistar Team) trionfando nell'undicesima tappa del Giro d'Italia 2026, la Porcari (Paper District)-Chiavari di 195 chilometri. Terzo posto per l'azzurro Diego Ulissi (XDS Astana Team). La corsa odierna è stata segnata dalle tante fughe e da un ritmo elevato sin dalle prime pedalate. Tra le varie salite di giornata sono stati dieci i corridori che hanno preso il largo: oltre ai primi tre, anche Chris Harper (Pinarello Q36.5), Filippo... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
NARVAEZ cala il TRIS, altra FUGA vincente | Ciclismo 360
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