Narvaez cala il tris al Giro Eulalio in maglia rosa anche dopo 11^ tappa

Jhonatan Narvaez ha vinto la sua terza tappa al Giro d’Italia, dopo aver già trionfato a Cosenza e Fermo. La 11ª frazione si è conclusa con Narvaez che ha mantenuto la leadership, rafforzando la sua posizione in classifica generale. La corsa si è svolta tra Chiavari e soluzioni di montagna, con Narvaez che ha conquistato la vittoria in volata. Eulalio si è mantenuto in maglia rosa anche dopo questa tappa, rimanendo in testa alla classifica complessiva.

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