La laurea in economia e la ricerca di lavoro chi è Salim El Koudri che ha investito la folla a Modena

Un uomo di 30 anni, laureato in Economia, è stato protagonista di un incidente a Modena in cui ha investito la folla. La persona, in cerca di occupazione, aveva precedenti di cure psichiatriche. La vicenda ha attirato l’attenzione dei testimoni e delle forze dell’ordine, che hanno ricostruito i dettagli dell’evento. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le motivazioni e le circostanze che hanno portato all’incidente.

Si chiama Salim El Koudri il 30enne laureato in Economia che ha investito la folla a Modena. Il giovane stava cercando lavoro e in passato era stato in cura per problemi psichiatrici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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