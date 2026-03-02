Franco Battiato – Il lungo viaggio | il biopic dedicato al grande cantautore siciliano

Dopo cinque anni dalla scomparsa, il regista Renato De Maria ha presentato un biopic dedicato a Franco Battiato, grande cantautore siciliano. Il film è stato proiettato al cinema dal 2 al 4 febbraio e successivamente trasmesso su Rai 1 il 1° marzo. La pellicola ripercorre le tappe principali della vita e della carriera del musicista.

Dopo cinque anni dalla sua scomparsa, Renato De Maria porta sullo schermo la vita di Franco Battiato con un biopic che è stato al cinema dal 2 al 4 febbraio e trasmesso su Rai 1 il 1° marzo. Il film si apre con un’immagine che colpisce subito: l’Etna innevato, primordiale, quasi alieno nella sua imponenza. Non è soltanto uno sfondo, ma una dichiarazione poetica che precede la narrazione. La Sicilia qui diventa più di un luogo geografico: è una matrice spirituale, il punto da cui tutto prende forma e a cui tutto inevitabilmente ritorna. Franco Battiato: l’infanzia e la formazione artistica. È in questo scenario che conosciamo il giovane Franco: un bambino con il naso sanguinante, circondato dai compagni curiosi, ignaro del destino che lo attende. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Franco Battiato – Il lungo viaggio: il biopic dedicato al grande cantautore siciliano Leggi anche: Franco Battiato. Il lungo viaggio, il trailer del biopic in arrivo al cinema Franco Battiato Il lungo viaggio, il biopic con Dario Aita sbarca al cinemaAl cinema come evento speciale il primo film che celebra la vita e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana: Franco Battiato. Franco Battiato. Il lungo viaggio, film di Renato De Maria - Teaser Trailer Tutto quello che riguarda Franco Battiato. Temi più discussi: Franco Battiato. Il lungo viaggio, dal cinema alla Tv; Franco Battiato - Il lungo viaggio; Franco Battiato - Il lungo viaggio (2026) di Renato De Maria - Recensione; Dopo la mia morte voglio lasciare un suono: cosa racconta il film su Franco Battiato. Franco Battiato: Il Lungo Viaggio, stasera su Rai 1 il film biografico su Franco Battiato con Dario AitaQuesta sera, in prima serata su Rai 1, arriva il film biografico con Dario Aita Franco Battiato: Il Lungo Viaggio, diretto da Renato De Maria. Si tratta del primo biopic dedicato all'artista siciliano ... comingsoon.it FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO il film su Rai 1Dopo il grande successo al cinema,Franco Battiato. Il lungo viaggio - il film che racconta la vita e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana - arriva questa sera, domenica 1° ... newsic.it Faber Nostrum. . Aprono le ali Scendono in picchiata atterrano Meglio di aeroplani Cambiano le prospettive al mondo Voli imprevedibili ed ascese velocissime Traiettorie impercettibili Codici di geometria esistenziale Gli uccelli - Franco Battiato - facebook.com facebook "Franco Battiato. Il lungo viaggio", il film evento su @RaiUno @TgrRai x.com