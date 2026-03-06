Franco Battiato al MAXXI | il pensiero in musica

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero L’eredità di Franco Battiato torna protagonista a Roma in un appuntamento di profonda riflessione artistica e spirituale. Nella cornice della mostra Battiato. Un’altra vita, curata da Giorgio Calcara con la collaborazione di Grazia Cristina Battiato, l’auditorium del MAXXI ospita il talk Sulle corde dell’invisibile. Franco Battiato, tra musica e pensiero. L’evento si propone come un viaggio immersivo nei decenni di carriera dell’artista siciliano, tracciando le linee di quella ricerca costante che ha saputo fondere pop colto, elettronica, avanguardia e una profonda indagine mistico-filosofica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

Omaggio a Franco Battiato al Maxxi: l’arte visiva racconta la poetica del maestro della musica sperimentaleAl Maxxi di Roma, nel cuore del quartiere Testaccio, è aperta al pubblico la mostra “Franco Battiato – Un’altra vita”, un omaggio multidimensionale...

Al via domani “Franco Battiato. Un’altra vita”, la mostra del MAXXI dedicata al Maestro, a cura di Giorgio Calcara e Grazia Cristina BattiatoDa domani, 31 gennaio 2026, e fino al 29 aprile, lo Spazio Extra del MAXXI Museo Nazionale delle arti del XXI secolo ospiterà la mostra-evento Franco...

Temi più discussi: Le radici spirituali di Franco Battiato; Mostre: al MAXXI ‘Franco Battiato. Un’altra vita’; Franco Battiato torna a Roma a 5 anni dalla scomparsa: la sua vita al MAXXI – FOTOGALLERY; Franco Battiato al MAXXI: la mostra evento Un’altra vita.

Franco Battiato torna a Roma a 5 anni dalla scomparsa: la sua vita al MAXXI – FOTOGALLERYÈ una mostra bella ed emozionante quella allestita al MAXXI di Roma per celebrare Franco Battiato. Imperdibile per chi lo considera uno dei geni musicali italiani del Novecento, ma anche per chi si ... radiocolonna.it

Spiegò in un' intervista Franco Battiato che nel 1983 conobbe Manlio Sgalambro, filosofo e scrittore siciliano scomparso il 6 marzo 2014, alla presentazione d'un libro di versi. "Scoprii che quel filosofo aveva un senso acuto dell'ironia, e venne naturale lavorar - facebook.com facebook

“Per Elisa” è il brano con cui Alice vinse il Festival di Sanremo. Autori: •Franco Battiato •Giusto Pio •Alice È una canzone intensa, quasi teatrale, con sonorità elettroniche tipiche della collaborazione con Battiato nei primi anni ’80. Per molti è uno dei brani più s x.com