Un esperto del Politecnico di Torino ha commentato che l’introduzione di nuove tipologie di feedstock nel settore dei trasporti può aumentare la disponibilità di materie prime utilizzabili per la produzione sostenibile. La dichiarazione arriva in un momento in cui si cerca di diversificare le fonti di approvvigionamento e migliorare l’efficienza delle filiere. La discussione si concentra sulle potenzialità di queste innovazioni per favorire un approccio più sostenibile nel settore dei trasporti.

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Con le nuove tipologie di stock si apre la possibilità di ampliare il bacino di materie prime disponibili per la produzione sostenibile”. Lo ha dichiarato Giacomo Talluri, assegnista di ricerca del Dipartimento Energia (Denerg) del Politecnico di Torino, intervenendo a Roma all'incontro promosso dalla fondazione Pacta sulla decarbonizzazione del trasporto aereo. Talluri ha sottolineato come il tema della disponibilità dei stock sia centrale nella definizione delle strategie future: “Ci sono molti studi sulla disponibilità delle diverse biomasse e dei materiali di scarto a livello europeo, ma i nuovi stock devono essere analizzati con attenzione per capire come integrarli in modo ottimale nei processi produttivi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trasporti, Talluri (Politecnico Torino): "Ampio potenziale per Saf e nuovi feedstock"

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