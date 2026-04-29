Politecnico di Torino | utile raddoppiato e ricavi oltre i 400 milioni

Il Politecnico di Torino ha chiuso il 2025 con un utile di 17,5 milioni di euro e ricavi che hanno superato i 435 milioni. I fondi raccolti sono stati destinati a investimenti in edilizia, per un totale di 600 milioni di euro, e a spese dedicate agli studenti, per circa 47 milioni. I dati indicano una crescita rispetto agli anni precedenti e un aumento delle risorse disponibili per vari settori dell’ateneo.

? Cosa sapere Politecnico di Torino: utile a 17,5 milioni e ricavi a 435,4 milioni nel 2025.. I fondi alimentano 600 milioni di investimenti in edilizia e 47 milioni per gli studenti.. Il Politecnico di Torino chiude l’esercizio al 31 dicembre 2025 con un utile di 17,5 milioni di euro, una cifra che segna un balzo straordinario rispetto agli 8,6 milioni registrati nel corso del 2024. Questo traguardo economico riflette una gestione capace di raddoppiare i profitti, portando per la prima volta i ricavi operativi oltre la soglia dei 400 milioni, precisamente a quota 435,4 milioni di euro. I numeri che emergono dalla rendicontazione dell’ateneo non sono solo cifre in un registro contabile, ma rappresentano il respiro di un’istituzione che si è saputa muovere con precisione tra le sfide della ricerca e la gestione delle risorse.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Politecnico di Torino: utile raddoppiato e ricavi oltre i 400 milioni Notizie correlate Oltre 30 milioni di ricavi, utile raddoppiato e riduzione delle emissioni: AnconAmbiente accelera sulla sostenibilitàL'azienda, leader nella gestione dei servizi di igiene ambientale nella provincia di Ancona, ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2024,... MFE vola in Europa: ricavi a 4 miliardi e utile raddoppiato? Cosa sapere MFE registra ricavi a 4 miliardi di euro e utile netto raddoppiato nel 2025. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’Ateneo guida la classifica ANVUR per Terza Missione e impatto sociale; AI e lavoro in Italia: cresce l’adozione nelle imprese, ma la partita si gioca su competenze e formazione; Assemblea dei Soci BPP: approvato il bilancio e premiate le eccellenze; Rassegna Stampa assicurativa 23 aprile 2026. Bilancio record per il Politecnico di Torino: utile a 17,5 milioniIl Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino, nella seduta odierna, dopo aver acquisito il parere positivo del Senato Accademico e del Collegio dei Revisori, ha approvato il bilancio d’es ... torinoggi.it Protesta al Politecnico di Torino contro la ricerca militareÈ in corso da questa mattina, sotto il rettorato del Politecnico di Torino, un presidio di studenti contro la guerra e, in particolare, contro le presunte ingerenze dell'industria bellica all'interno ... ansa.it Due contributi del DAUIN - Politecnico di Torino premiati con la Menzione d’Onore in occasione della ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, la principale conferenza scientifica internazionale nel campo della Human-Computer Inte - facebook.com facebook Biella, all’Itis Lectio Magistralis del rettore del Politecnico di Torino #rassegnastampa #PoliTO via @newsbiella x.com