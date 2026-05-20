Un rappresentante di un'importante compagnia ferroviaria ha dichiarato che l'azienda sta lavorando per approfondire l'impatto sociale ed economico del trasporto ferroviario. La discussione si concentra sulla connessione tra trasporti e coinvolgimento della comunità, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’effetto che i servizi ferroviari hanno sulla società. La volontà dell’azienda è di integrare queste considerazioni nelle strategie future, mantenendo l’obiettivo di migliorare la connettività e ridurre gli effetti ambientali.

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Anche noi, lato trasporto ferroviario, stiamo provando a sviluppare un approccio all'impatto socio-economico del trasporto”. Lo ha dichiarato Fabio Sgroi, Health & Safety manager di Italo, intervenendo a Roma all'incontro promosso dalla fondazione Pacta dedicato agli scenari della decarbonizzazione del trasporto e ai suoi effetti su competitività e mobilità. Sgroi ha sottolineato come il dibattito sulla sostenibilità sia spesso concentrato sulla sola dimensione ambientale, mentre andrebbe ampliato anche agli effetti sociali ed economici. “Ho ascoltato con particolare interesse gli interventi - ha spiegato - e aggiungo che alla parte economica va affiancata quella sociale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trasporti, Sgroi (Italo): "Connettività e impatto sociale centrali nella sostenibilità"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Guadagnuolo: "Sostenibilità e innovazione logistica centrali per Tecnopolo"

Leggi anche: Trasporti, Dominguez (Imo): "Normative trasporto marittimo evolvono verso sostenibilità"

Trasporti, Sgroi (Italo): Connettività e impatto sociale centrali nella sostenibilitàAnche noi, lato trasporto ferroviario, stiamo provando a sviluppare un approccio all’impatto socio-economico del trasporto. Lo ha dichiarato Fabio Sgroi, Health & Safety manager di Italo, intervenen ... adnkronos.com

Italo, intesa con Starlink per la connettività globale a 300 km/hNel mercato dell’Alta Velocità ferroviaria - dove il vantaggio competitivo non si gioca più solo sulla contrazione dei tempi di percorrenza, ma anche sulla qualità del tempo trascorso a bordo - Italo ... ilsole24ore.com