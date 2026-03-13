Il responsabile del Tecnopolo Mediterraneo ha sottolineato che sostenibilità e innovazione sono aspetti centrali per le attività della struttura. Ha evidenziato come questi temi rappresentino un elemento chiave nello sviluppo delle infrastrutture logistiche. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Verona, il 12 marzo. La posizione mette in luce l'importanza di integrare pratiche sostenibili e innovative nel settore.

Verona, 12 mar. - (Adnkronos) - "Il tema della sostenibilità e dell'innovazione nelle infrastrutture e nella logistica rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo delle attività del nostro Tecnopolo Mediterraneo". Lo ha dichiarato Manlio Guadagnuolo, Segretario generale del Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, intervenendo oggi a Verona nel corso di LetExpo, l'evento promosso da Alis Service in collaborazione con Veronafiere. Guadagnuolo ha sottolineato l'unicità dell'ente, definendolo "l'unico tecnopolo governativo in Italia sulla sostenibilità, fondato dai Ministeri delle Imprese, dell'Università e dell'Economia, con l'imminente ingresso anche del Mase (Ministero per l'ambiente e la sicurezza energetica) e del Mit (Ministero delle infrastruttura e dei trasporti)". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guadagnuolo: "Sostenibilità e innovazione logistica centrali per Tecnopolo"

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