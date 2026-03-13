Trasporti Dominguez Imo | Normative trasporto marittimo evolvono verso sostenibilità
L'Organizzazione marittima internazionale ha annunciato che le normative sul trasporto marittimo stanno evolvendo per includere aspetti legati alla sostenibilità. Questa decisione riguarda le regole che regolano il settore e si inserisce in un processo di aggiornamento che dura da quasi ottant'anni. La comunicazione è stata diffusa oggi a Verona da un rappresentante dell'Imo.
Verona, 13 mar. - (Adnkronos) - “Per quasi 80 anni, l'Organizzazione marittima internazionale ha costruito un quadro normativo per il trasporto marittimo con standard chiari e universali che definiscono il modo in cui le navi vengono progettate, costruite e gestite - aggiunge - Ma le sole regole non bastano. Dobbiamo garantire che tutti gli strumenti dell'Imo siano applicati efficacemente, apportando benefici concreti a bordo delle navi, nelle importazioni e in tutto il dominio marittimo globale. Ecco perché il tema della campagna dell'Imo per il 2026 - 2027 è “Dalla politica alla pratica: potenziare l'eccellenza marittima”. Abbiamo bisogno che le normative si traducano in azioni e risultati concreti, che offrano benefici tangibili per tutti, ovunque, senza eccezioni”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
