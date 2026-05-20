Nel settore dei trasporti, un rappresentante di un ente di regolamentazione ha evidenziato che la normativa attuale presenta diverse complessità. Ha sottolineato la necessità di una politica europea più strutturata, in particolare per quanto riguarda la transizione e gli investimenti. La dichiarazione arriva in un momento in cui si discute di riforme e aggiornamenti delle regole che regolano il settore, con l’obiettivo di affrontare le sfide legate ai cambiamenti normativi e alle nuove esigenze di sviluppo.

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Il quadro normativo di riferimento è quello che ci ha dato la normativa che indubbiamente presenta ulteriori complessità”. Così Andrea Marotta, direttore Ambiente e Mobilità sostenibile di Enac intervenuto all'incontro a Roma promosso dalla Fondazione Pacta, durante il quale è stato presentato uno studio di scenario dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità. Marotta ha sottolineato come il settore si trovi oggi a operare “con mandati e obiettivi precisi”, ma all'interno di un contesto regolatorio che richiede ulteriori strumenti di accompagnamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trasporti: Marotta (Enac), 'serve policy europea più strutturata su transizione e investimenti'

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