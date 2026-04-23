Manfredi | Per l' America' s Cup investimenti su digitale e trasporti L' eredità resterà alla città

Da napolitoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Napoli ha annunciato che in vista dell'America’s Cup del prossimo anno si stanno effettuando bonifiche marittime e si stanno pianificando interventi nei settori dei trasporti e delle tecnologie digitali. Ha specificato inoltre che gli investimenti riguarderanno principalmente queste aree e che l’eredità delle iniziative resterà alla città. L’obiettivo è preparare la località per l’evento internazionale.

“In vista dell’America’s Cup del prossimo anno a Napoli stiamo predisponendo bonifiche marittime, ma lavoriamo anche su trasporti e investimenti digitali. Un evento di questo tipo richiede standard elevati, preparazione e capacità di controllo, anche per supportare le tecnologie meteorologiche.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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