Manfredi | Per l' America' s Cup investimenti su digitale e trasporti L' eredità resterà alla città

Il sindaco di Napoli ha annunciato che in vista dell'America’s Cup del prossimo anno si stanno effettuando bonifiche marittime e si stanno pianificando interventi nei settori dei trasporti e delle tecnologie digitali. Ha specificato inoltre che gli investimenti riguarderanno principalmente queste aree e che l’eredità delle iniziative resterà alla città. L’obiettivo è preparare la località per l’evento internazionale.

“In vista dell’America’s Cup del prossimo anno a Napoli stiamo predisponendo bonifiche marittime, ma lavoriamo anche su trasporti e investimenti digitali. Un evento di questo tipo richiede standard elevati, preparazione e capacità di controllo, anche per supportare le tecnologie meteorologiche.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate America'Cup, Manfredi: "Dialogo con tutti ma su dati tecnici"“Sono sempre aperto al dialogo con tutti ma dobbiamo parlare sulla base di dati tecnici e scientifici e non sull’ideologia. America's Cup, Manfredi su Bagnoli: "È un'opera troppo importante per poter essere messa in discussione"Il sindaco è intervenuto in prefettura a margine della firma di un protocollo di legalità per gli interventi in corso di realizzazione nell'area di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Coppa America, un assessore per presidiare l’area moderata; Due nuovi assessori per la giunta Manfredi: i nomi; America's Cup a Napoli, Manfredi: Data della pre regata di luglio verso la definizione; America’s Cup, Manfredi presenta il cronoprogramma. Manfredi: Per l'America's Cup investimenti su digitale e trasporti. L'eredità resterà alla cittàUn evento di questo tipo richiede standard elevati, preparazione e capacità di controllo, anche per supportare le tecnologie meteorologiche delle imbarcazioni, che necessitano di una banda estremamen ... napolitoday.it Carlo Puca per Coppa America: Manfredi vuole l’assessore che piace alla destraL’ex giornalista di Panorama che piace tanto anche alla destra pronto ad entrare in giunta con la delega all’Immagine della città: coordinerà eventi ... napoli.repubblica.it Gaetano Manfredi sindaco di Napoli Alle Vele di Scampia, insieme agli abitanti del quartiere, stiamo portando avanti in modo concreto un progetto di rinascita. Entrare negli alloggi significa vedere interni già completati, ambienti luminosi, impianti funzion - facebook.com facebook