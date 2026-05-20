Damiani Fi | Settore aereo strategico ma servono risorse per transizione

Il settore dei trasporti aerei è considerato strategico per il Paese, secondo quanto affermato da un rappresentante politico. Durante un intervento, è stato evidenziato che il processo di transizione in atto incontra ostacoli, in parte attribuibili alle condizioni geopolitiche mondiali. La necessità di risorse aggiuntive è stata sottolineata come elemento fondamentale per sostenere il percorso di cambiamento del settore. La dichiarazione è stata rilasciata in una giornata di discussioni dedicate alle questioni del trasporto aereo.

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Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Il settore dei trasporti aerei è un settore strategico per il nostro Paese, ma il processo di transizione avviato da tempo sta incontrando difficoltà legate anche al contesto geopolitico internazionale”. Così Dario Damiani, componente della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, intervenuto all'incontro a Roma promosso dalla Fondazione Pacta, durante il quale è stato presentato uno studio di scenario dedicato agli effetti delle politiche europee di decarbonizzazione sulla competitività del trasporto aereo, sulla connettività dei territori e sulla domanda di mobilità. Damiani ha sottolineato come il settore, fortemente energivoro e centrale per la competitività nazionale, richieda oggi un sostegno più incisivo sul piano economico e strategico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Damiani (Fi): "Settore aereo strategico ma servono risorse per transizione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Agricoltura, Errico (FI): “Più risorse per le strade rurali, servono risposte immediate ai territori”Tempo di lettura: 2 minutiIl consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico è intervenuto nel corso della Commissione Agricoltura, alla... Variante Corsalone, Giani: “Risorse pronte, ma servono le condizioni per partire”L’opera resta bloccata dai rifiuti nell’area dell’ex cementificio: i fondi intanto destinati ad altri cantieri La Regione Toscana conferma l’impegno...