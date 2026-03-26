Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha dichiarato che l'introduzione dello strumento di confronto chiamato

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - “Noi come ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, in particolare il dipartimento che segue l'attuazione del Pnrr e quello che seguirà dopo il Pnrr, abbiamo partecipato con grande interesse alla nascita di Shift, perché crediamo che questo momento richieda più spazi di confronto tra i diversi stakeholder”. Queste le parole di Fabrizio Penna, capo dipartimento Unità di missione per il Pnrr del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, in occasione della presentazione a Roma di Shift, il nuovo spazio di collaborazione per mettere a sistema competenze e sviluppare soluzioni integrate per acqua, energia e bioeconomia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Penna (Mase): "Shift utile per confronto tra stakeholder"

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