Trasimeno Prog Festival deciso il cartellone | Pink Floyd Night Toni Esposito le Orme e Lanzetti ex PFM
La settima edizione del Trasimeno Prog Festival si svolgerà dal 20 al 23 agosto alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago. Il cartellone prevede concerti con la Pink Floyd Night, Toni Esposito, le Orme e Lanzetti, ex membro della PFM. L’evento estivo si aggiunge alle manifestazioni che si svolgono nell’area del Trasimeno, attirando appassionati di musica dal vivo e di musica progressive. La manifestazione si svolge in un luogo storico, con spazi dedicati alle esibizioni musicali.
L'Estate 2026 al Trasimeno si arricchisce di un altro evento da non perdere: ovvero la settima edizione del “Trasimeno Prog Festival” che si terrà alla Rocca Medievale di Castiglione del Lago dal 20 al 23 agosto. La manifestazione dedicata al “progressive rock” propone nuovamente quattro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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