Una raccolta fondi in memoria di Matilde | Troppo forte la sua luce per spegnersi nel silenzio

Clusone si prepara a ricordare Matilde con una raccolta fondi dedicata a lei. L’evento si tiene nel centro del paese, coinvolgendo amici e familiari che vogliono mantenere vivo il suo ricordo. La cerimonia si svolge nel pomeriggio, con la partecipazione di diversi volontari e cittadini che vogliono onorare la sua memoria. La folla si raduna per condividere un momento di riflessione e solidarietà.

Clusone. "Ci sono persone che hanno il raro dono di illuminare ogni stanza in cui entrano". Inizia con queste parole il testo che accompagna la raccolta fondi aperta in memoria di Matilde Valeri, la 14enne di Clusone morta lo scorso agosto dopo aver sofferto di un'embolia polmonare in una spiaggia del litorale veneto mentre si trovava in vacanza con i genitori. Il fundraising, che si pone l'obiettivo di raggiungere la somma di 28 mila euro, mira a donare un ecografo al reparto pediatrico dell' ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. "Chiunque abbia incrociato il cammino di Matilde – si legge nella descrizione della raccolta – ricorda la sua allegria contagiosa e quella capacità naturale, quasi magica, di far nascere un sorriso sul volto di chi le stava accanto".