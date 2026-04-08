Autismo una speranza per Adalberto | i genitori lanciano la raccolta fondi per affrontare le costose cure all' estero

Un bambino con autismo sta ricevendo cure grazie a una raccolta fondi avviata dai suoi genitori, che cercano di coprire le spese delle terapie all’estero. La coppia ha deciso di lanciare una campagna su una piattaforma di crowdfunding per sostenere le diverse modalità di trattamento. I genitori hanno spiegato di aver già provato varie terapie e di voler trovare ulteriori soluzioni per migliorare la condizione del bambino.

Un bambino affetto da autismo, mamma Simona e papà Diego stanno tentando tutte le terapie possibili per aiutare Adalberto e lanciano una raccolta fondi su Gofundme. Da Cesenatico è partita una vera e propria gara di solidarietà per dare una speranza al piccolo, un bimbo di cinque anni affetto da. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: “Quella terapia potrebbe aiutarla”: una speranza per la piccola Sara, raccolta fondi per le nuove cure “Insieme per Filena”: una raccolta fondi per sostenere le cure di una bambina di 12 anniTempo di lettura: 3 minutiSi chiama Filena Zanchelli, ha dodici anni ed è affetta dalla nascita da tetraparesi spastica, una condizione fisica... Temi più discussi: Alghero s’illumina di blu: la Torre di Sulis accende la speranza per l’autismo; VIDEO | Giornata per la consapevolezza sull'autismo, festa a Bagheria: Puntiamo a una inclusione vera; Autismo, ecco i segnali a cui prestare attenzione; A Castel di Leva apre la prima gelateria di Roma pensata per le persone con autismo. Cesenatico, aiutateci a curare Adalberto: raccolta fondi per un bimbo di 5 anniDa Cesenatico è partita una gara di solidarietà per dare una speranza al piccolo Adalberto, un bimbo di cinque anni affetto da autismo di livello 3, ... corriereromagna.it Una speranza per Adalberto: raccolta fondi per il bimbo di CesenaticoDa Cesenatico parte la speranza per Adalberto, 5 anni, affetto da autismo di livello 3. Obiettivo: cure all'estero con cellule staminali e microbiota. livingcesenatico.it Gruppo Telenuova. . Autismo e ABA sfilata in onore della Vergine - facebook.com facebook