Trappola Flotilla Israele e stupratori

Da ilgiornale.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è diffuso un video che mostra alcuni attivisti della Global Sumud Flotilla ammanettati, inginocchiati e insultati da un ministro. La scena si svolge in un contesto di tensione tra le forze di sicurezza e i partecipanti alla flottiglia, mentre poche altre notizie di rilievo vengono riportate. La clip ha suscitato reazioni sui social e tra i media, alimentando il dibattito sulla gestione delle proteste e sulla reputazione democratica del paese.

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Guardate, oggi poche cose, ma molto succulente.. Il video degli attivisti della Global Sumud Flotilla ammanettati, inginocchiati e sbeffeggiati da un ministro non è degno della “unica democrazia del Medio Oriente”. Fine. Punto. Non si fa. Non si fa con i peggiori criminali, con i prigionieri di guerra e men che meno con gli attivisti di una missione farlocca e inutile, ma comunque sino a lì non aggressiva.. L’errore di Ben-Gvir, anche se lui se ne frega e forse lo fa apposta, mica è scemo, è questo: un solo video così non fa altro che distruggere la già poco brillante reputazione di Israele tra le opinioni pubbliche occidentali. E tira che ti ritira, prima o poi finirà che i governi - benché costretti a certe alleanze dalla storia e da situazioni geopolitiche - smetteranno di trattare Tel Aviv coi guanti bianchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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