Trappola Flotilla Israele e stupratori

Oggi si è diffuso un video che mostra alcuni attivisti della Global Sumud Flotilla ammanettati, inginocchiati e insultati da un ministro. La scena si svolge in un contesto di tensione tra le forze di sicurezza e i partecipanti alla flottiglia, mentre poche altre notizie di rilievo vengono riportate. La clip ha suscitato reazioni sui social e tra i media, alimentando il dibattito sulla gestione delle proteste e sulla reputazione democratica del paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Guardate, oggi poche cose, ma molto succulente.. Il video degli attivisti della Global Sumud Flotilla ammanettati, inginocchiati e sbeffeggiati da un ministro non è degno della “unica democrazia del Medio Oriente”. Fine. Punto. Non si fa. Non si fa con i peggiori criminali, con i prigionieri di guerra e men che meno con gli attivisti di una missione farlocca e inutile, ma comunque sino a lì non aggressiva.. L’errore di Ben-Gvir, anche se lui se ne frega e forse lo fa apposta, mica è scemo, è questo: un solo video così non fa altro che distruggere la già poco brillante reputazione di Israele tra le opinioni pubbliche occidentali. E tira che ti ritira, prima o poi finirà che i governi - benché costretti a certe alleanze dalla storia e da situazioni geopolitiche - smetteranno di trattare Tel Aviv coi guanti bianchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trappola Flotilla, Israele e stupratori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: La trappola della Flotilla, che errore Israele e gli immigrati stupratori: quindi, oggi… Israele, impunità perpetua: tornano in uniforme i soldati stupratoriIsraele Trattati come eroi in tv e dalla politica, i cinque militari israeliani richiamati in servizio dal capo di stato maggiore Zamir Israele... La vera forza della Flotilla non era umanitaria né militare. Era narrativa. Trasformare una nave vulnerabile in una trappola geopolitica per Israele. E Ben-Gvir ci è entrato da solo, pubblicando il video che oggi sta creando tensioni persino tra gli alleati storici di x.com La trappola della Flotilla, che errore Israele e gli immigrati stupratori: quindi, oggi…Quindi, oggi…: gli attivisti Pro Pal agli arresti, il trucco della Flotilla e Ben Gvir ... msn.com