Cinque soldati israeliani, coinvolti in violenze e abusi su un detenuto palestinese nel centro di detenzione di Sde Teiman, sono stati reintegrati nelle forze armate. La decisione arriva dopo che sono stati riconosciuti come pienamente qualificati per tornare in servizio, nonostante le accuse di violenza e abusi. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni sulla gestione dei casi di condotta delle forze di sicurezza.

Israele Trattati come eroi in tv e dalla politica, i cinque militari israeliani richiamati in servizio dal capo di stato maggiore Zamir Israele Trattati come eroi in tv e dalla politica, i cinque militari israeliani richiamati in servizio dal capo di stato maggiore Zamir Festa della Liberazione! Regala 50.000 articoli gratis a chi vuoi entro il 25 aprile. Stavolta sei tu a scegliere. Sono stati pienamente reintegrati i cinque soldati israeliani che hanno abusato di un detenuto palestinese all’interno del centro di torture di Sde Teiman. Le telecamere di sicurezza li avevano ripresi mentre afferravano un uomo sdraiato tra gli altri faccia a terra e lo aggredivano circondati dagli scudi dei colleghi affinché non si registrasse l’abuso.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Israele, impunità perpetua: tornano in uniforme i soldati stupratori

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