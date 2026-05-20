Oggi si sono diffuse immagini di attivisti della Global Sumud Flotilla ammanettati, inginocchiati e soggetti a insulti da parte di un ministro. La scena si svolge in un contesto di tensione tra le autorità e i partecipanti alla flottiglia, che aveva come obiettivo una missione di solidarietà. Le immagini mostrano un intervento deciso delle forze di sicurezza, con i manifestanti trattati con atteggiamenti che hanno sollevato numerose reazioni sui social e nei media.

Guardate, oggi poche cose, ma molto succulente.. Il video degli attivisti della Global Sumud Flotilla ammanettati, inginocchiati e sbeffeggiati da un ministro non è degno della “unica democrazia del Medio Oriente”. Fine. Punto. Non si fa. Non si fa con i peggiori criminali, con i prigionieri di guerra e men che meno con gli attivisti di una missione farlocca e inutile, ma comunque sino a lì non aggressiva.. L’errore di Ben-Gvir, anche se lui se ne frega e forse lo fa apposta, mica è scemo, è questo: un solo video così non fa altro che distruggere la già poco brillante reputazione di Israele tra le opinioni pubbliche occidentali. E tira che ti ritira, prima o poi finirà che i governi - benché costretti a certe alleanze dalla storia e da situazioni geopolitiche - smetteranno di trattare Tel Aviv coi guanti bianchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La trappola della Flotilla, che errore Israele e gli immigrati stupratori: quindi, oggi…

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