Annullata la multa al 15enne con autismo salito sul bus senza tessera disabilità la mamma | Non è questione di soldi

Il gruppo Arriva Italia ha deciso di annullare la multa a un 15enne con autismo che era stato multato per aver salito su un bus a Brescia senza tessera di disabilità. La madre del ragazzo ha dichiarato che la questione non riguarda i soldi, sottolineando che si tratta di un episodio legato alle sue condizioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente da Arriva Italia.

