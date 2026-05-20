Tramvia Firenze | chiusa via di Villamagna Cambia la viabilità

Domani notte, via di Villamagna a Firenze sarà completamente chiusa all'altezza del nuovo ponte dedicato alle sorelle Nencioni. La chiusura è prevista per consentire i lavori legati al completamento dei cavi per il nuovo impianto semaforico, che fa parte del progetto della tramvia cittadina. La viabilità subirà modifiche temporanee e si consiglia agli automobilisti di pianificare percorsi alternativi durante la notte interessata. La riapertura è prevista per la mattina seguente.

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FIRENZE – Per il completamento dei lavori per i cavi relativi a nuovo impianto semaforico domani nottesarà chiusa via Villamagna all’altezza del nuovo ponte intitolato alle sorelle Nencioni. E’ quanto reso noto da Palazzo Vecchio. Dalle 22 di domani, 21 maggio, alle 6 di venerdì 22 maggio 2026 la strada sarà chiusa da via Ruffoli a via Lapo da Castiglionchio. Itinerario alternativo per i veicoli diretti in piazza Ravenna: via di Villamagna-via Ruffoli-via Rubaconte da Mondello-piazza Gualfredotto da Milano-via Lapo da Castiglionchio (con cambio di senso da via Niccolò da Uzzano verso via di Villamagna)-via di Villamagna. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Tramvia Firenze: chiusa via di Villamagna. Cambia la viabilità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tramvia, si accelera: nuovi cantieri e cambia la viabilità Sullo stesso argomento Tramvia Firenze: si allarga cantiere sul viale Matteotti. Cambia la viabilitàFIRENZE – Vanno avanti a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Tramvia Firenze: scatta la chiusura di via Cimitero del Pino. Cambia la viabilità fino a metà aprileFIRENZE – A partire da domani, sabato 21 marzo 2026, inizieranno a Firenze gli interventi relativi al completamento dei sottoservizi in... #focusFirenze #tramviaFI -Procedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. In programma in via di Villamagna i lavori per i cavi relativi a nuovo impianto semaforico all’altezza del nuovo ponte intitolato alle sorelle Nencioni. D x.com Tramvia Firenze, nuova chiusura di via di VillamagnaProcedono i lavori per la realizzazione della linea tranviaria tra Firenze e Bagno a Ripoli. Per il completamento dei lavori per i cavi relativi al nuovo impianto semaforico domani notte sarà chiusa v ... 055firenze.it Tramvia Firenze, cantieri: chiuso lunedì notte tratto di via Villamagna. Il percorso alternativoChiuso, lunedì notte, un tratto di via Villamagna per procedere con i lavori del nuovo ponte intitolato alle sorelle Nencioni. Procedono quindi i cantieri la realizzazione della linea tranviaria per B ... firenzepost.it