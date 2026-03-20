Tramvia Firenze | scatta la chiusura di via Cimitero del Pino Cambia la viabilità fino a metà aprile

Da domani, sabato 21 marzo 2026, a Firenze si procederà con la chiusura di via Cimitero del Pino per consentire i lavori sui sottoservizi all’incrocio tra viale Europa, via Cimitero del Pino e via Pian di Ripoli. La viabilità sarà modificata e le nuove disposizioni resteranno in vigore fino a metà aprile. Gli interventi riguardano il completamento di alcune opere infrastrutturali nella zona.

FIRENZE – A partire da domani, sabato 21 marzo 2026, inizieranno a Firenze gli interventi relativi al completamento dei sottoservizi in corrispondenza dell’incrocio tra viale Europa – via Cimitero del Pino – via Pian di Ripoli: si tratta dei lavori collegati alla realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli. Come riporta una nota di Palazzo Vecchio ci sarà l’interruzione della svolta da via Cimitero del Pino in direzione dei viali. Dal punto di vista dei provvedimenti scatterà il divieto di transito in via Cimitero del Pino (da piazza Rodolico a viale Europa) e in via Grecia (da via Cimitero del Pino a fine strada). In corrispondenza dell’incrocio ci sarà anche un restringimento in viale Europa con due corsie in ingresso città e una in uscita. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Tramvia Firenze: scatta la chiusura di via Cimitero del Pino. Cambia la viabilità fino a metà aprile Articoli correlati Tramvia Firenze: si allarga cantiere sul viale Matteotti. Cambia la viabilitàFIRENZE – Vanno avanti a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Tramvia Firenze: cambia ancora la viabilità in zona Gavinana. Nuovi provvedimenti da staseraFIRENZE – Da stasera, 19 gennaio 2026, scatteranno alcuni provvedimenti per l’avanzamento dei lavori in zona Gavinana a Firenze per la realizzazione... Una selezione di notizie su Tramvia Firenze Firenze, l’ambulanza resta intrappolata tra traffico e cantieri della tramvia. Il videoIl mezzo a sirene spiegate, ma lo spazio per passare non c’è. Le immagini pubblicate da Alberto Locchi, presidente della Misericordia Campo di Marte e consigliere comunale di Forza Italia: Dieci minu ... msn.com Tramvia Firenze, 17enne violentato: Gest fornisce le immagini delle telecamere a bordo. L’autista non si è accorto di nienteDenis Ratto, amministratore delegato di Gest, gestore della Tramvia di Firenze, ha risposto a stamattina, 4 marzo 2026, a margine di un evento a Firenze, ad una domanda sulla violenza subita il 14 feb ... firenzepost.it