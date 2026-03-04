Tramvia Firenze | si allarga cantiere sul viale Matteotti Cambia la viabilità

Il cantiere della tramvia a Firenze si estende sul viale Matteotti, con lavori che coinvolgono una parte più ampia della strada. Di conseguenza, la viabilità è stata modificata e alcune strade sono state chiuse o deviate. La nota ufficiale di Palazzo Vecchio conferma l’ampliamento delle operazioni di costruzione e i cambiamenti temporanei alla circolazione.

FIRENZE – Vanno avanti a Firenze i lavori per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Da domani, 5 marzo 2026, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, si amplierà il cantiere su viale Matteotti all'altezza dell'intersezione con via Benivieni dando continuità ai lavori della sede.