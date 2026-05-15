Incidenti sul lavoro operaio muore schiacciato da muletto in Alto Adige

Da lapresse.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina nella frazione di Vezzano, in Alto Adige, si è verificato un incidente sul lavoro che ha causato la morte di un operaio. L’uomo è rimasto schiacciato da un muletto durante le operazioni nella zona produttiva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita all’operaio. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

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Un incidente mortale sul lavoro si è verificato questa mattina nella zona produttiva di Vezzano, frazione di Silandro, in Alto Adige. Secondo una prima ricostruzione, un uomo è rimasto schiacciato da un muletto all’interno dell’azienda nella quale stava lavorando. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di stamattina e non ha coinvolto altre persone. Inutile l’intervento dei soccorsi: sul posto si sono recati immediatamente i vigili del fuoco e la croce bianca, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sull’esatta dinamica dell’accaduto stanno indagando i carabinieri. Questo articolo Incidenti sul lavoro, operaio muore schiacciato da muletto... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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