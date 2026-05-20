Nelle Maldive sono stati recuperati oggi anche gli ultimi due corpi dei subacquei italiani scomparsi una settimana fa durante un'immersione a 60 metri di profondità nell’atollo di Vaavu. I dispersi erano stati coinvolti in un incidente che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali, che hanno avviato le operazioni di ricerca e soccorso. Le operazioni di recupero sono state condotte nelle ultime ore, portando a termine la ricerca iniziata subito dopo la segnalazione della scomparsa.

L'incubo delle Maldive è finito. Oggi sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei subacquei italiani che una settimana fa si erano immersi a 60 metri di profondità, fino all'atollo di Vaavu, senza mai fare ritorno. Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal sono quindi stati riportati in superficie, dopo che ieri un'analoga operazione aveva restituito le salme degli altri due sub Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. I quattro si uniscono dunque al corpo di Gianluca Benedetti, recuperato lo scorso 15 maggio. Il successo dell'operazione è dovuto a un team di esperti finlandesi, che è sceso fin dentro la grotta dove erano stati localizzati i corpi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maldive, fine dell'incubo. Recuperati anche gli ultimi due corpi degli italiani

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