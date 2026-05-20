Italiani morti alle Maldive recuperati gli ultimi due corpi

Nella giornata di mercoledì 20 maggio, alle Maldive, sono stati recuperati gli ultimi due corpi di sub italiani deceduti durante un'immersione avvenuta il giovedì precedente. La notizia è stata diffusa ufficialmente dopo una nuova operazione di recupero condotta nel corso di questa settimana. I corpi sono stati estratti dal fondale marino durante un intervento che ha coinvolto le autorità locali e i soccorritori presenti in loco. La vicenda ha attirato l’attenzione su un incidente che ha coinvolto quattro persone.

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(Adnkronos) - Sono stati recuperati oggi mercoledì 20 maggio alle Maldive, durante una nuova missione, gli altri due corpi dei sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Oddenino, biologa marina e ricercatrice, e della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Monfalcone. Entrambi i corpi sono a bordo della barca appoggio, fanno sapere fonti della Farnesina. Ieri erano stati ritrovati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, era stato già recuperato. Sempre martedì i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato nel frattempo alla polizia le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate all'interno del sistema di grotte dove sono stati ritrovati gli italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Italiani morti alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, recuperati i corpi di due dei sub italiani morti nella Grotta degli squali Sullo stesso argomento Maldive news, recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani mortiRoma, 20 maggio 2026 - Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub italiani morti durante una immersione alle Maldive. Maldive, fonti locali: recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani mortiRoma, 20 maggio 2026 - Secondo fonti locali sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei sub italiani morti durante una immersione alle... Italiani morti alle Maldive, iniziate le immersioni. Si indaga per omicidio colposo. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Italiani morti alle Maldive, oggi nuova immersione. Si indaga per omicidio colposo. LIVE ... tg24.sky.it Italiani morti alle Maldive, oggi nuova missione per recuperare gli altri corpiDopo aver ritrovato ieri Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, oggi si procederà con il recupero degli altri due connazionali: Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal ... adnkronos.com Sono stati recuperati alle #Maldive i corpi di due dei #sub italiani morti nella Grotta degli squali dell’arcipelago di #Vaavu. Si tratta di quelli della professoressa Monica #Montefalcone e di Federico #Gualtieri. #Tg1 Matteo Alviti x.com Corpi di sub italiani scomparsi trovati alle Maldive reddit