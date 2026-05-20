Tragedia sfiorata sulla ’bretella’ Tir urta sottopasso volano detriti Colpita auto con pezzi di metallo
Ieri mattina, lungo la via Aldo Moro e la sua circonvallazione, un tir ha urtato un sottopasso causando il distacco di detriti che sono volati nell’area circostante. Un’auto si trovava in quel momento sulla strada e ha riportato danni da pezzi di metallo. La zona collega l’area industriale di Carraia con lo svincolo di Empoli Centro della strada statale. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’incidente ha provocato disagi alla circolazione.
EMPOLI Tragedia sfiorata ieri mattina in via Aldo Moro e la sua Scorta, la circonvallazione che dalla zona industriale di Carraia porta allo svincolo Empoli Centro della FiPiLi. Un mezzo pesante ha urtato con il rimorchio il sottopasso della superstrada (che in quel tratto corre parallela alla via in questione), causando danni ad altre vetture che lo seguivano. Nell’impatto con l’intradosso del sottopasso, una delle centine del rimorchio si è staccata ed è finita addosso ad una macchina e ad un altro camion. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto che si è visto finire addosso la pesante lastra di metallo. L’automobilista, un 69enne, è rimasto ferito in modo serio ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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