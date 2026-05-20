Tragedia sfiorata sulla ’bretella’ Tir urta sottopasso volano detriti Colpita auto con pezzi di metallo

Ieri mattina, lungo la via Aldo Moro e la sua circonvallazione, un tir ha urtato un sottopasso causando il distacco di detriti che sono volati nell’area circostante. Un’auto si trovava in quel momento sulla strada e ha riportato danni da pezzi di metallo. La zona collega l’area industriale di Carraia con lo svincolo di Empoli Centro della strada statale. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’incidente ha provocato disagi alla circolazione.

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