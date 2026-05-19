Fipili | tir urta sottopasso a Empoli crollano parti in metallo Ferito il conducente di un’auto

Stamattina sulla Fipili, all'altezza di Empoli, un tir ha urtato sotto un sottopasso, causando il crollo di alcune parti in metallo. A seguito dell'impatto, il conducente di un'auto si è ferito ed è stato soccorso dai mezzi di emergenza presenti sul posto. L'incidente ha provocato disagi al traffico, con code che si sono formate lungo la strada. Le autorità stanno ancora verificando le cause dell'impatto e i danni causati dal crollo.

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