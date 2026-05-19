Fipili | tir urta sottopasso a Empoli crollano parti in metallo Ferito il conducente di un’auto
Stamattina sulla Fipili, all'altezza di Empoli, un tir ha urtato sotto un sottopasso, causando il crollo di alcune parti in metallo. A seguito dell'impatto, il conducente di un'auto si è ferito ed è stato soccorso dai mezzi di emergenza presenti sul posto. L'incidente ha provocato disagi al traffico, con code che si sono formate lungo la strada. Le autorità stanno ancora verificando le cause dell'impatto e i danni causati dal crollo.
I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10. Secondo quanto ricostruito, un mezzo pesante in transito avrebbe urtato con il rimorchio la parte inferiore della struttura del sottopasso, colpendo l’intradosso e causando la caduta di elementi metallici sulla carreggiata. Nell’impatto sarebbe rimasta coinvolta anche un’autovettura, il cui conducente è stato soccorso dal personale sanitario del 118 prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto anche la Polizia Locale per la gestione della viabilità che rimane interdetta. I vigili del fuoco hanno operato con una piattaforma per la verifica di danni subiti all’intradosso ed effettuato dei tagli delle centine del rimorchio cadute sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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