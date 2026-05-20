Un giovane di 17 anni, scomparso nel reatino, è stato trovato dopo aver trascorso diverse ore tra i boschi. La sua assenza era stata segnalata da un testimone che aveva notato il quad nel territorio di Borgorose. La ricerca, iniziata subito dopo la sua scomparsa, si è concentrata nell'area boschiva, dove sono state impiegate unità di soccorso e tecnologie di ricerca. Alla fine, il ragazzo è stato rinvenuto in buona salute, alle prime luci del mattino.

? Domande chiave Come si è concluso il percorso del ragazzo tra i boschi?. Chi ha dato la segnalazione decisiva nell'area di Borgorose?. Cosa stanno ricostruendo i magistrati sulla dinamica dell'incidente?. Perché il territorio impervio ha reso così difficili le ricerche?.? In Breve Ricerca estesa tra valli del Salto, del Turano e comuni abruzzesi di Carsoli e Avezzano.. Sindaco Mariano Calisse coordina la collaborazione tra comunità locali e forze dell'ordine.. Indagini condotte dai militari di Borgorose e dal nucleo investigativo di Rieti.. Tracce interrotte martedì pomeriggio nel territorio boschivo di Borgorose.. Il corpo senza vita di Federico Ponziani, il diciassettenne scomparso nella serata di ieri, è stato individuato in un’area boschiva situata nel territorio di Borgorose, in provincia di Rieti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia nel reatino: ritrovato il 17enne scomparso con il quad

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