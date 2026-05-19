Il corpo senza vita di un 17enne è stato trovato in un'area boschiva nel territorio di Borgorose, nel Rietino. La scomparsa del ragazzo, residente in una località della provincia, era stata segnalata nella serata precedente. Il giovane era scomparso insieme al suo quad e le ricerche sono state avviate immediatamente. La scoperta è avvenuta oggi nel pomeriggio, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. La procura ha aperto un fascicolo e sono in corso le indagini.

AGI - È stato ritrovato in un'area boschiva nel territorio comunale di Borgorose, in provincia di Rieti, il cadavere del 17enne Federico Ponziani, residente nel Comune laziale, del quale si erano perse le tracce nella serata di ieri. Federico Ponziani era scomparso a bordo di un 'quad', le ricerche si erano estese anche nei vicini Comuni abruzzesi, Borgorose è al confine tra le due regioni, dal momento che il ragazzo era iscritto a una scuola superiore a Carsoli, a poca distanza da Borgorose. Ad avvertire i Carabinieri sono state due persone che si trovavano nella zona del ritrovamento. Sull'accaduto indagano ora i militari della stazione di Borgorose e i colleghi del nucleo investigativo di Rieti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ritrovato senza vita il 17enne scomparso con il suo quad nel reatino

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