Nelle acque delle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani coinvolti nella tragedia nelle grotte sottomarine dell'atollo Vaavu. I corpi identificati appartengono a Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal. La vicenda riguarda un incidente che ha coinvolto più persone durante un'immersione nelle grotte marine di quell'area. Le autorità locali e i team di soccorso hanno concluso le operazioni di recupero dei resti. La notizia si aggiunge alle informazioni già rese note sui tragici eventi.

Sono stati recuperati nelle acque delle Maldive gli ultimi due corpi dei sub italiani morti durante la tragedia avvenuta nelle grotte sottomarine dell'atollo Vaavu. Lo fanno sapere fonti della Farnesina. Il primo è già stato sollevato su una barca d'appoggio; il secondo è in risalita con un sommozzatore che sta rispettando le tappe per la decompressione. I corpi che dovevano essere recuperati oggi sono quelli di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, anche lei vittima della tragedia. Le salme della stessa Montefalcone, biologa marina e docente dell'università di Genova, e di Federico Gualtieri, 30enne originario di Omegna in Piemonte, erano state recuperate ieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani: sono quelli di Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal

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Maldive, il recupero dei corpi dei sub italiani: le dichiarazioni e l'immersione in grotta

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