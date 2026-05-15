Tragedia sul lavoro operaio perde la vita schiacciato da un macchinario

Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Vezzano, nel territorio comunale di Silandro, in Alto Adige. Un operaio è rimasto schiacciato da un macchinario durante le operazioni di lavoro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile evitare la tragedia. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente. La vittima aveva 45 anni e lavorava presso un’azienda manifatturiera della zona.

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