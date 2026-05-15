Tragedia sul lavoro operaio perde la vita schiacciato da un macchinario

Da trentotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Vezzano, nel territorio comunale di Silandro, in Alto Adige. Un operaio è rimasto schiacciato da un macchinario durante le operazioni di lavoro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile evitare la tragedia. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente. La vittima aveva 45 anni e lavorava presso un’azienda manifatturiera della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tragico incidente sul lavoro stamattina, venerdì 15 maggio 2026, a Vezzano, nel territorio comunale di Silandro in Alto Adige.Ancora non si conoscono i dettagli della dinamica dei fatti ma, secondo le prime informazioni, un uomo è rimasto schiacciato da un muletto all’interno dell’azienda in cui. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TRAGEDIA SUL LAVORO: OPERAIO 22ENNE MUORE STRITOLATO DA UN MACCHINARIO. FERITO ANCHEI IL COLLEGA

Video TRAGEDIA SUL LAVORO: OPERAIO 22ENNE MUORE STRITOLATO DA UN MACCHINARIO. FERITO ANCHEI IL COLLEGA

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Incidente sul lavoro a Genova, operaio muore schiacciato da un macchinario

Salerno, incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da un macchinarioUn operaio di 49 anni è morto a Bellizzi, in provincia di Salerno, a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in uno stabilimento per la...

tragedia sul lavoro operaioTravolto da materiale in cantiere, muore operaio di 45 anni a TorinoUn altro morto sul lavoro scuote Torino. Un operaio di circa 45 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio, in seguito a un grave incidente avvenuto in via Filadelfia 220. L’ ... giornalelavoce.it

tragedia sul lavoro operaioMorti sul lavoro, la Centrale del latte di Torino teatro della tragedia: perde la vita a 45 anniUn uomo di 45 anni, travolto da alcuni materiali , è caduto all'indietro battendo la testa: inutili i tentativi di rianimarlo ... torinoggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web