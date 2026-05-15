Tragedia sul lavoro operaio perde la vita schiacciato da un macchinario
Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Vezzano, nel territorio comunale di Silandro, in Alto Adige. Un operaio è rimasto schiacciato da un macchinario durante le operazioni di lavoro. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile evitare la tragedia. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente. La vittima aveva 45 anni e lavorava presso un’azienda manifatturiera della zona.
Tragico incidente sul lavoro stamattina, venerdì 15 maggio 2026, a Vezzano, nel territorio comunale di Silandro in Alto Adige.Ancora non si conoscono i dettagli della dinamica dei fatti ma, secondo le prime informazioni, un uomo è rimasto schiacciato da un muletto all’interno dell’azienda in cui. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
TRAGEDIA SUL LAVORO: OPERAIO 22ENNE MUORE STRITOLATO DA UN MACCHINARIO. FERITO ANCHEI IL COLLEGA
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Incidente sul lavoro a Genova, operaio muore schiacciato da un macchinario
Salerno, incidente sul lavoro: operaio muore schiacciato da un macchinarioUn operaio di 49 anni è morto a Bellizzi, in provincia di Salerno, a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in uno stabilimento per la...
Ennesima tragedia sul lavoro in Alto Adige. Vicino a Silandro perde la vita un operaio rimasto schiacciato sotto un muletto. x.com
++ Tragedia sul lavoro alla Centrale del Latte: muore operaio di 47 anni ++ Ancora una vittima sul lavoro a Torino. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 nello stabilimento della Centrale del Latte di via Filadelfia 220. Raffaele settembre 47enne di Moncalieri facebook
Travolto da materiale in cantiere, muore operaio di 45 anni a TorinoUn altro morto sul lavoro scuote Torino. Un operaio di circa 45 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 maggio, in seguito a un grave incidente avvenuto in via Filadelfia 220. L’ ... giornalelavoce.it
Morti sul lavoro, la Centrale del latte di Torino teatro della tragedia: perde la vita a 45 anniUn uomo di 45 anni, travolto da alcuni materiali , è caduto all'indietro battendo la testa: inutili i tentativi di rianimarlo ... torinoggi.it