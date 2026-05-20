Dramma sul lavoro a Orta Nova | operaio 34enne muore schiacchiato dal muletto

Un incidente sul lavoro si è verificato nel Foggiano, provocando la morte di un uomo di 34 anni. L’operaio era impegnato in un’attività con un muletto quando il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La vicenda è sotto inchiesta per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

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