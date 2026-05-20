Traffico Roma del 20-05-2026 ore 19 | 30

Da romadailynews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 19:30 del 20 maggio 2026, sulla tangenziale est di Roma si sono formate lunghe code a causa di un incidente. La circolazione risulta rallentata nel tratto interessato, con veicoli fermi o in lento movimento. L’incidente ha causato un aumento della congestione nel traffico in quella zona, coinvolgendo diversi mezzi e creando disagi agli automobilisti che transitavano in quel momento. La polizia sta gestendo la situazione e si stanno ancora chiarendo le cause dell’accaduto.

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Luceverde Roma Buonasera si allungano le code sulla tangenziale est e code causate da un incidente in entrambe le direzioni si sta quindi in coda verso lo stadio Olimpico tra il video la Roma L'Aquila e la Salaria è in direzione San Giovanni 3 la Farnesina e la Salaria e certamente la pioggia Non agevola gli spostamenti sul Raccordo Anulare si sta in coda a tratti tra uscite per la Pontina è la nelle due direzioni in uscita dalla città si registrano code sulla via Flaminia da Corso di Francia fino al Raccordo Anulare Ma anche sulla via Salaria da viale Liegi fino all'incrocio per via dei Prati Fiscali Ti ricordo che questa notte il sottovia... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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