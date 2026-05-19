Alle ore 20:30 del 19 maggio 2026 si sono registrati alcuni disagi nel traffico della capitale. In particolare, sulla tangenziale est e nella zona tra Corso di Francia e altre vie limitrofe si sono formate code residue. Le segnalazioni indicano che le criticità sono concentrate principalmente in queste aree, mentre il resto della città presenta una circolazione più scorrevole. Non sono stati segnalati incidenti di rilievo o problemi di altra natura nelle altre zone della città.

Luceverde Roma Buonasera residue code sono segnalate in tangenziale est e da Corso di Francia a viale della Moschea verso San Giovanni e dalla Nomentana la Salaria in direzione dello Stadio Olimpico ancora chiuso per interventi urgenti il Sotto via Lungotevere in Sassia in direzione di via Gregorio VII mentre sul Raccordo Anulare il traffico alta lentamente tornando alla normalità sull'intero anello ma siamo Dunque ai lavori e quindi alle chiusure previste per questa notte il tratto Urbano della A24 dalle 22 alle 6 di domani mattina sarà Q3 la tangenziale e lo svincolo di Portonaccio nelle due direzioni tra le 22 e le 3 del mattino... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-05-2026 ore 20:30

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