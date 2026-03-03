Aeroporti la Regione rafforza il sistema dell’Emilia-Romagna | in campo 4 milioni di euro l’anno

La Regione Emilia-Romagna ha destinato 4 milioni di euro all’anno per rafforzare il sistema aeroportuale locale. La pianificazione di lungo periodo coinvolge gli aeroporti di Bologna, Parma, Forlì e Rimini, con l’obiettivo di integrare i vari scali in un sistema più equilibrato e interconnesso. Il focus è sulla definizione di strategie per uno sviluppo più efficiente e competitivo delle infrastrutture regionali.

Una pianificazione di lungo periodo che consentirà di considerare il ruolo di tutti gli scali regionali – Bologna, Parma, Forlì, Rimini – all’interno di un sistema equilibrato e interconnesso, e individuare le strategie più efficaci per uno sviluppo armonico e competitivo. È quanto prevede, in estrema sintesi, il progetto di legge regionale sul sistema aeroportuale, approvato ieri dalla Giunta. “Vogliamo costruire un sistema integrato, in cui ogni scalo possa contribuire allo sviluppo del territorio e alla competitività della nostra regione- sottolinea il presidente, Michele de Pascale-. In un contesto che vede la domanda di mobilità e di connessioni internazionali in costante crescita, è infatti sbagliato contrapporre il ruolo strategico internazionale dell'aeroporto Marconi con la crescita degli altri scali. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

