Tra nuoto e spettacolo La squadra di mermaiding pronta per i Nazionali | Il sogno di un bel piazzamento

La squadra di “mermaiding” della Scuola Subacquea Laudense si sta preparando per i prossimi Campionati Nazionali, che si svolgeranno il 3 ottobre a Cagliari. La competizione rappresenta un momento importante per gli atleti, che si stanno allenando intensamente in vista della prova. La squadra, composta da nuotatori specializzati in questa disciplina, mira a ottenere un buon piazzamento. L’evento si svolge in un contesto che combina sport e spettacolo, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

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È conto alla rovescia nella Scuola Subacquea Laudense in vista della partecipazione della squadra di “ mermaiding ” ai Campionati Nazionali in programma il 3 ottobre a Cagliari. Il “mermaiding” è una disciplina acquatica che unisce nuoto, apnea e performance artistica, permettendo di nuotare indossando una coda da sirena o tritone con monopinna. Della squadra lodigiana che partirà alla volta della Sardegna fanno parte sette atleti, tutti provenienti dal territorio e uniti da un forte spirito di gruppo. A difendere i colori della Scuola Subacquea Laudense saranno Francesca Bravi, classe 1975, di Brembio, Paola Devoti, classe 1992, di Lodi,. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tra nuoto e spettacolo. La squadra di “mermaiding“ pronta per i Nazionali: "Il sogno di un bel piazzamento" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Mermaid Hair + Crown Hacks Every Performer Needs to Know Sullo stesso argomento Un casentinese tra i campioni nazionali di nuotoC’è anche il Casentino dietro medaglie e record dei recenti Campionati Italiani Assoluti di nuoto in vasca corta. Dal sogno alla realtà: una squadra di Milano è pronta alla Ice Hockey League. Le ultimeUna squadra di Milano in Ice Hockey League? Rispetto all'annuncio del presidente della Fisg Andrea Gios dello scorso 19 febbraio ("Stiamo lavorando... Nuoto, Parata di stelle a Roma per il SettecolliRoma, 15 mag. (askanews) – Lo Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma accoglie la sessantaduesima edizione del Trofeo Settecolli IP – Internazionali di Nuoto da venerdì 26 a domenica 28 giugno. Una ... askanews.it Nuoto, raggiunto anche il pass per i nazionali di Roma. Trofeo Squalo Blu a San Marino. Canella e Astolfi guidano il CusLo scorso weekend, il Cus Ferrara Nuoto è stato protagonista al Trofeo Squalo Blu nella vasca olimpionica di San ... sport.quotidiano.net