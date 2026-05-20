Tra nuoto e spettacolo La squadra di mermaiding pronta per i Nazionali | Il sogno di un bel piazzamento
La squadra di “mermaiding” della Scuola Subacquea Laudense si sta preparando per i prossimi Campionati Nazionali, che si svolgeranno il 3 ottobre a Cagliari. La competizione rappresenta un momento importante per gli atleti, che si stanno allenando intensamente in vista della prova. La squadra, composta da nuotatori specializzati in questa disciplina, mira a ottenere un buon piazzamento. L’evento si svolge in un contesto che combina sport e spettacolo, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.
È conto alla rovescia nella Scuola Subacquea Laudense in vista della partecipazione della squadra di “ mermaiding ” ai Campionati Nazionali in programma il 3 ottobre a Cagliari. Il “mermaiding” è una disciplina acquatica che unisce nuoto, apnea e performance artistica, permettendo di nuotare indossando una coda da sirena o tritone con monopinna. Della squadra lodigiana che partirà alla volta della Sardegna fanno parte sette atleti, tutti provenienti dal territorio e uniti da un forte spirito di gruppo. A difendere i colori della Scuola Subacquea Laudense saranno Francesca Bravi, classe 1975, di Brembio, Paola Devoti, classe 1992, di Lodi,. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Mermaid Hair + Crown Hacks Every Performer Needs to Know
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