Dal sogno alla realtà | una squadra di Milano è pronta alla Ice Hockey League Le ultime

Una squadra di Milano si prepara a partecipare alla Ice Hockey League, con i dettagli ancora in fase di definizione. Le parti coinvolte hanno agito in modo discreto finora, ma nelle ultime settimane si stanno cominciando a chiarire alcuni aspetti. Le trattative sono in corso e le decisioni ufficiali potrebbero arrivare a breve. La situazione resta in evoluzione e tutto resta da confermare.

Una squadra di Milano in Ice Hockey League? Rispetto all'annuncio del presidente della Fisg Andrea Gios dello scorso 19 febbraio ("Stiamo lavorando da tempo a questo progetto. Il problema è che in una città come questa occorre portare un prodotto di alto livello e creare una squadra costa parecchio. Per questo abbiamo interloquito con diversi gruppi di imprenditori, specialmente nordamericani, che conoscono bene questo genere di business e sono interessati a sviluppare l’operazione. L’ideale sarebbe poter avere una formazione che aderisca entro il 15 marzo") le parti in causa hanno proceduto a fari spenti, ma dopo che sabato scorso si è... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

