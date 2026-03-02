I programmi e le dirette di UniBg OnAir radio con un’eclettica anima sonora

Dal 2 marzo, Bergamonews e UniBg OnAir collaborano creando un nuovo spazio online dedicato alla radio dell’Università di Bergamo. La webradio trasmette programmi e dirette musicali e live 24 ore su 24, sette giorni su sette. Sul sito del quotidiano si può ascoltare il player della radio, scoprire i contenuti e conoscere i protagonisti delle trasmissioni.

Un fitto calendario che copre i diversi momenti del giorno con un ampio catalogo di brani e le voci degli speaker protagoniste. Da oggi, lunedì 2 marzo, il flusso musicale è ascoltabile anche da Bergamonews Un fitto calendario di dirette 247, tra flusso musicale e programmi live. Da lunedì 2 marzo nasce un spazio che collega Bergamonews e UniBg OnAir, la webradio dell’Università di Bergamo: sul quotidiano troverete il player della radio, i suoi contenuti e i suoi protagonisti. Tanta musica – che riflette il tempo delle ragazze e dai ragazzi, senza dimenticare i gioielli del passato -, ma anche contenuti che spaziano dall’intrattenimento agli approfondimenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Dietro le quinte di UniBg OnAir: l’Academy che progetta la radio di domaniAll’interno degli studi di UniBg OnAir, la radio dell’Università degli Studi di Bergamo, il fermento non riguarda solo la messa in onda. Da “Mama Africa” a “Gigi’s Groove Garden”: tutte le rubriche musicali di UniBg OnAirLunedì 2 marzo nasce un nuovo spazio che collega la città di Bergamo con il ‘suo’ ateneo. Una selezione di notizie su UniBg OnAir. Discussioni sull' argomento I programmi e le dirette di UniBg OnAir, radio con un’eclettica anima sonora; UniBg OnAir sbarca su Bergamonews con dirette, podcast e rubriche: La sfida? Aprirsi al territorio. Da Mama Africa a Gigi’s Groove Garden: tutte le rubriche musicali di UniBg OnAirLe rubriche di UniBg OnAir permettono di attraversare generi e latitudini sonore. Da oggi, lunedì 2 marzo, ascoltabili anche da Bergamonews ... bergamonews.it UniBg OnAir sbarca su Bergamonews con dirette, podcast e rubriche: La sfida? Aprirsi al territorioDa lunedì 2 marzo con un semplice click potete ascoltare la webradio dell'Università di Bergamo, UniBg OnAir, direttamente dalla hompeage di Bergamonews ... bergamonews.it Ricondividiamo il comunicato di @unibg4palestine in merito all‘avvio di provvedimenti disiciplinari da parte dell’Università di Bergamo Scorri le slide - facebook.com facebook