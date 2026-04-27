Nosedive | l’energia pop-rock che conquista Bergamo su UniBg OnAir

Giovedì 30 aprile alle 18, su UniBg OnAir, sarà possibile ascoltare i Nosedive, band pop-rock di Bergamo. Il gruppo ha ottenuto il secondo posto al contest Nuui Suoni Live. La formazione è composta da cinque membri e si distingue per il suo stile energico e melodico. L’appuntamento è dedicato agli appassionati di musica dal vivo e di band emergenti.

? Cosa sapere I Nosedive suonano su UniBg OnAir giovedì 30 aprile alle ore 18.00.. Il quintetto pop-rock bergamasco ha vinto il secondo posto al contest Nuui Suoni Live.. Giovedì 30 aprile alle ore 18.00, il secondo appuntamento del format Tiny su UniBg OnAir presenterà i Nosedive, un quintetto pop-rock che ha già conquistato la scena locale con la propria energia inarrestabile. Tra le strade di Bergamo e l’atmosfera vibrante dei club della provincia, la musica sta trovando nuovi modi per raccontarsi con onestà, lontano dagli eccessi delle grandi produzioni. Il progetto musicale nasce nell’ottobre 2023, partendo da un semplice cartello stradale e dalla necessità di formare un gruppo in appena una settimana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nosedive: l’energia pop-rock che conquista Bergamo su UniBg OnAir Notizie correlate Tiny – In caduta libera. I Nosedive a UniBg OnAirNella scia dei Tiny Desk Concerts di NPR Music, che dal 2008 propongono esibizioni dal vivo di artisti di primissimo piano davanti a una scrivania,... Leggi anche: Tiny, podcast e tanta musica: cosa ascoltare questa settimana su UniBg OnAir Panoramica sull’argomento Tiny – In caduta libera. I Nosedive a UniBg OnAirNella scia dei Tiny Desk Concerts di NPR Music, il secondo episodio dello spazio live in cui conoscere le migliori band emergenti ... bergamonews.it Tiny, podcast e tanta musica: cosa ascoltare questa settimana su UniBg OnAirTornano giovedì 30 aprile, alle 17.00, i concertini di Tiny, ospitati nel cosiddetto Acquario di Salvecchio, che danno spazio alle giovani realtà musicali più interessanti della scena locale e non ... bergamonews.it