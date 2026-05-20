Tra diritto e politica La Costituzione è di tutti Quindi si può riformare

Un nuovo libro analizza il ruolo della Costituzione, evidenziando come essa rappresenti un documento che coinvolge tutti e che può essere soggetto a modifiche. L'autore si concentra sul fatto che la Costituzione non deve essere considerata un semplice simbolo, ma un testo che si inserisce nel contesto politico e storico del paese. Il testo si propone di mostrare come questa carta fondamentale possa essere riformata, mantenendo vivo il suo senso e la sua funzione nel tempo.

Il libro di Antonio Polito ha il merito raro di affrontare la Costituzione non come una reliquia da esporre nelle cerimonie civili, ma come un testo politico vivo, nato nella storia e destinato a misurarsi con la storia. La Costituzione non è di sinistra, sottotitolo Contro l’uso politico della Carta, è costruito in tre movimenti – la Costituzione “rapita”, quella divenuta “di sinistra”, quella “sgradita” – e ruota attorno a una tesi netta: la Carta del 1948 è stata trasformata, soprattutto a sinistra, da patto comune in vessillo identitario, da architettura della Repubblica in arma retorica contro l’avversario. Polito non scrive un trattato di diritto costituzionale, né finge neutralità notarile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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