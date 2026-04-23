Fan**lo il diritto d’autore siamo tutti ladri di idee | l’IA ruba tutto quindi non ruba niente | il regista Mathieu Kassovitz sbeffeggia i puristi di Hollywood

Il regista Mathieu Kassovitz ha commentato con tono ironico le polemiche intorno all’intelligenza artificiale e al diritto d’autore, affermando che tutti sono ladri di idee e che l’IA, secondo lui, “ruba tutto, quindi non ruba niente”. Il regista, noto per aver rappresentato la realtà delle banlieue parigine, ha recentemente espresso il suo sostegno alla cinematografia generata dall’intelligenza artificiale, sfidando le critiche dei puristi di Hollywood.

Da cantore della cruda realtà delle banlieue parigine a massimo sostenitore della cinematografia sintetica. Mathieu Kassovitz, il pluripremiato regista del capolavoro del 1995 “ L’Odio ” (La Haine), ha deciso di puntare tutto sull’Intelligenza Artificiale, definita senza mezzi termini come “l’ultimo strumento artistico di cui abbiamo bisogno “. In un’intervista rilasciata al quotidiano britannico The Guardian a margine del secondo World AI Film Festival di Cannes, il cinquantottenne cineasta francese ha liquidato con un’alzata di spalle le crescenti preoccupazioni globali sul furto di proprietà intellettuale da parte dei software generativi, affidando il suo pensiero a una dichiarazione inequivocabile: “Fanculo il copyright”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Fan**lo il diritto d’autore, siamo tutti ladri di idee: l’IA ruba tutto, quindi non ruba niente”: il regista Mathieu Kassovitz sbeffeggia i puristi di Hollywood Notizie correlate Ruba borsa in un ristorante di Piazza: "L’autore ripreso dalle telecamere"di Laura Valdesi SIENA "Ero al lavoro al ristorante, avevo messo la borsa in terra, dietro la cassa". “Furto anomalo!”. Ladro nel camerino di Travaglio durante lo spettacolo: gli ruba tutto tranne…Un furto mirato, consumato lontano dagli sguardi del pubblico ma nel cuore di una serata affollata, ha interrotto il dopo-spettacolo di Marco...