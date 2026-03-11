Dopo la nomina di Venezi alla Fenice, il consigliere Tortato ha annunciato le sue dimissioni, affermando che la questione è di natura politica e che non c’è più bisogno di un musicista tra i membri del consiglio. La decisione arriva in seguito alle recenti discussioni sulla nomina e alle tensioni interne all’ente. Tortato ha spiegato che si dimette per motivi legati esclusivamente alla sfera politica.

“A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c’è alcun bisogno di avere un musicista tra i consiglieri. Quindi me ne vado “. Inizia così il lungo post su Facebook di Alessandro Tortato, consigliere d’indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice nominato lo scorso gennaio dal ministero della Cultura, che ha deciso di rassegnare le sue dimissioni a seguito del voto consultivo che ha confermato la nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. “Torno alle mie passioni, mai abbandonate, con il grande rimpianto di aver vissuto un’ esperienza che mi aspettavo entusiasmante e che si è invece rivelata un disastro “, aggiunge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dopo il via libera alla nomina di Venezi alla Fenice, si dimette il consigliere Tortato: “La questione è politica, quindi me ne vado”

