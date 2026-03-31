Torna il bus serale per l' aeroporto Fellini | più corse in vista dei voli notturni

Con l’arrivo della primavera, viene ripristinato il servizio di bus serale tra la stazione ferroviaria di Rimini e l’aeroporto internazionale Federico Fellini. La linea prevede più corse in occasione dei voli notturni e include una fermata in via Cavalieri di Vittorio Veneto, collegata con il Metromare, per facilitare i trasferimenti.

I bus garantiranno la copertura rispetto ai voli serali, dalle 20,30 alle 24, sulla base della calendarizzazione del Fellini Il servizio, che si basa sul tragitto della Linea 9 in andata e ritorno, è stato sperimentato lo scorso anno per rispondere alla necessità di migliorare i collegamenti tra il “Fellini” e gli altri hub, in particolare nelle ore serali, e agevolare gli spostamenti sul territorio per chi arriva e parte dallo scalo riminese. Un potenziamento sostenuto dall’Amministrazione Comunale e attivo già da lunedì 30 marzo. I bus garantiranno la copertura rispetto ai voli serali, dalle 20,30 alle 24, sulla base della calendarizzazione del Fellini. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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