Totti papà orgoglioso l’emozione per la vittoria di Chanel | Mi ha sorpreso

Durante un evento di padel, un ex calciatore ha espresso pubblicamente il proprio entusiasmo per la vittoria della figlia in una trasmissione televisiva. Ha commentato come questa esperienza abbia rappresentato una sorpresa, sottolineando l’emozione di vedere la ragazza raggiungere un risultato importante. La partecipazione e la vittoria di Chanel Totti sono state oggetto di discussione, con il padre che ha manifestato il proprio orgoglio senza entrare nei dettagli delle competizioni o dei risultati specifici.

(Adnkronos) – Francesco Totti papà orgoglioso. L'ex capitano della Roma, in occasione di un evento di padel, ha commentato per la prima pubblicamente la partecipazione – e la successiva vittoria – della figlia Chanel Totti a Pechino Express, in coppia con Filippo Laurino. "Ho capito l'importanza di questo percorso che ha fatto e devo essere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Chanel Totti Vince Pechino Express: La Reazione Shock Dopo Kyoto

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