Mia figlia Chanel è pigra mi ha sorpreso che abbia accettato Pechino Express | le parole di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha commentato che sua figlia Chanel Totti, conosciuta per essere pigra, ha deciso di partecipare alla nuova edizione di “Pechino Express”. La trasmissione, che partirà il 12 marzo su Sky e Now, vede Chanel tra i concorrenti di questa stagione. La presenza di Chanel Totti nel reality show ha suscitato sorpresa, dato il suo carattere e le sue abitudini.

Chanel Totti è tra i protagonisti della nuova edizione di " Pechino Express ", al via il 12 marzo su Sky e Now. La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi si prepara al debutto tv, proprio mentre, pochi giorni dopo, mamma Ilary torna al timone del "Grande Fratello Vip" su Canale 5. Interrogata a tal proposito da "Tv Sorrisi e Canzoni", la conduttrice, con la sua solita schiettezza, risponde: "Mi ha piacevolmente sorpreso che Chanel abbia accettato di farla, perché è pigra. Ma è così, i figli fuori sono diversi da come li vediamo noi genitori in casa. E lei s'è messa in gioco con grinta: mi ha raccontato che è stata un'esperienza meravigliosa, anche se molto faticosa".

