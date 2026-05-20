Toto-tracce Maturità 2026 i possibili temi e autori nei sondaggi tra studenti a un mese dall'Esame

A circa un mese dall'inizio della Maturità 2026, un sondaggio condotto da Skuola.net su mille studenti rivela quali autori potrebbero essere scelti per il tema d'italiano. Tra i nomi che si affacciano come possibili argomenti ci sono Verga e Pirandello, considerati tra i favoriti dagli studenti intervistati. L'indagine si concentra sui possibili argomenti e autori più probabili per l'esame, che si svolgerà il 18 giugno prossimo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui