Toto-tracce Maturità 2026 i possibili temi e autori nei sondaggi tra studenti a un mese dall'Esame
A circa un mese dall'inizio della Maturità 2026, un sondaggio condotto da Skuola.net su mille studenti rivela quali autori potrebbero essere scelti per il tema d'italiano. Tra i nomi che si affacciano come possibili argomenti ci sono Verga e Pirandello, considerati tra i favoriti dagli studenti intervistati. L'indagine si concentra sui possibili argomenti e autori più probabili per l'esame, che si svolgerà il 18 giugno prossimo.
Secondo l'ultimo sondaggio effettuato da Skuola.net tra mille studenti che il prossimo 18 giugno saranno impegnati con la Maturità 2026 a un mese dall'esame, gli autori più papabili per il tema d'italiano sono Verga e Pirandello. Per le ricorrenze, svettano la nascita della Repubblica e di San Francesco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Anniversari letterari per la maturità, toto tema e autori della prima prova
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Siamo ad aprile e mancano esattamente due mesi alla Maturità 2026, che prenderà il via il 18 giugno. Come ogni primavera, torna il momento delle previsioni sul toto-tracce della prima prova di italiano: quali autori verranno scelti? Il portale https://pulse.ly/t - Facebook facebook
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